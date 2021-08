Haiti: Hrw,difendere dopo sisma diritti di donne e minoranze

(ANSA) - PORT AU PRINCE, 24 AGO - L'organizzazione umanitaria Human Rights Watch (Hrw) ha rivolto un appello al governo di Haiti e ai Paesi donatori affinché tengano conto delle lezioni apprese dai fallimenti dei precedenti disastri nel Paese e mettano a punto strategie per rispondere al terremoto del 14 agosto scorso, e garantiscano che donne, ragazze e altri gruppi emarginati possano ottenere le cure di cui hanno bisogno.

La risposta umanitaria, si dice in un comunicato, "dovrebbe rispettare i principi e gli standard dei diritti umani, inclusi trasparenza, responsabilità, partecipazione e non discriminazione".

Secondo le valutazioni dell'Onu, il disastro del 14 agosto ha avuto un bilancio di due milioni di persone danneggiate, oltre 2.000 morte e 12.000 ferite.

Una settimana dopo l'inizio dei soccorsi, sottolinea quindi Hrw, "il ministero della Sanità ha identificato esigenze mediche significative, tra cui carenza di personale medico, medicinali, materiale sanitario e risorse finanziarie e logistiche per svolgere le operazioni in modo concreto".

"Le necessita mediche di base sono così importanti - ha dichiarato Amanda Klasing, direttrice associata per i diritti delle donne di Hrw - che c'è il rischio che il rispetto dei diritti umani venga visto come una opzione facoltativa e inaccessibile".

"Ma abbiamo già visto che un'analisi del genere - ha concluso - ha lasciato in passato donne e ragazze esposte alla violenza, agli abusi, e a morti prevenibili". (ANSA).