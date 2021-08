Brasile: tensioni politiche spingono il dollaro al rialzo

(ANSA) - BRASILIA, 19 AGO - Il dollaro si è avvicinato oggi a 5,45 reais all'apertura del mercato dei cambi brasiliano, che opera sotto l'influenza del panorama politico locale e della Federal Reserve americana.

La valuta statunitense è stata scambiata a 5,44 reais, in aumento dell'1,31% alle 9:08 locali (le 14:08 italiane), poco dopo l'inizio delle operazioni nel mercato dei cambi di San Paolo. Ieri il dollaro ha invece chiuso a 5,37 reais con un apprezzamento dell'1,94%, il prezzo più alto dall'inizio di maggio, e accumulando un aumento del 3,17% nei primi 18 giorni di agosto.

In compenso, la Borsa di San Paolo ha chiuso ieri con un calo dell'1,07%, per il terzo giorno consecutivo di operazioni negative.

Di fronte a questo scenario, la Banca Centrale ha annunciato che oggi terrà un'asta aggiuntiva di 15mila contratti future in dollari con scadenze a febbraio e luglio 2022.

Gli analisti sottolineano che il mercato dei cambi sta rispondendo "all'escalation di tensioni politiche e provvedimenti del governo che possono incidere sul debito pubblico con l'elevazione delle spese in vista delle elezioni" del 2022, riporta il portale di notizie G1. (ANSA).