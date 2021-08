Brasile: Bolsonaro vuole fare causa a giudici Corte suprema

(ANSA) - SAN PAOLO, 16 AGO - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro,, presenterà al presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, una richiesta di intentare una causa contro i ministri della Corte suprema (Stf), Alexandre de Morais e Luis Roberto Barroso. Quest'ultimo è anche presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse).

"Tutti sono consapevoli delle conseguenze, interne ed esterne, di una rottura istituzionale, che noi non provochiamo né auspichiamo. Da tempo i giudici Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso, della Corte suprema federale, hanno superato, con i loro atti, i limiti costituzionali", ha scritto Bolsonaro sui social.

Secondo il presidente della Repubblica, "il popolo brasiliano non accetterà passivamente che diritti e garanzie fondamentali, come la libertà di espressione, continuino ad essere violati e puniti con arresti arbitrari, proprio da chi dovrebbe difenderli".

La decisione di Bolsonaro fa seguito all'arresto, venerdì scorso, dell'ex deputato Roberto Jefferson da parte di de Moraes. Barroso è invece accusato dal leader di estrema destra di ostacolare una riforma costituzionale che permetterebbe di associare il voto stampato a quello elettronico. Quest'ultimo, secondo Bolsonaro, sarebbe più soggetto a brogli. (ANSA).