Cile: accordo evita sciopero in 1/a miniera di rame al mondo

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 13 AGO - Il principale sindacato della miniera di Escondida, a nord del Cile, che produce la più grande quantità di rame al mondo, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il gruppo anglo-australiano BHP per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro e di avere di conseguenza revocato uno sciopero che avrebbe coinvolto oltre duemila lavoratori e messo in crisi gli approvvigionamenti.

La base - ha riferito il sindacato - ha approvato "quasi all'unanimità" un accordo proposto dalla direzione. La società ha confermato l'accordo e ha chiarito che i termini negoziati saranno in vigore per 36 mesi.

"Questo nuovo accordo ci consentirà di implementare una serie di misure di produttività che aiuteranno a vincere la sfida di mantenere la nostra competitività nel tempo", ha affermato Cristóbal Marshall, manager di Escondida/BHP. "È quindi molto più della consegna di un bonus".

Né l'azienda né il sindacato hanno diffuso i dettagli dell'accordo, ma i media locali parlano di un bonus di produttività di oltre 23.000 dollari e vari benefit.

I minatori avevano chiesto un bonus una tantum quale riconoscimento del lavoro mai interrotto durante la pandemia di Covid-19, "equivalente all'1% dei dividendi ricevuti dagli azionisti", nonché un piano di carriera e benefici per l'educazione dei figli.

Secondo il sindacato, la miniera di Escondida prevede di generare un fatturato di oltre 10 miliardi di dollari quest'anno, a fronte di un aumento storico del prezzo del rame, che ha superato i 10.000 dollari a tonnellata sui mercati internazionali. (ANSA).