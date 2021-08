Brasile: Corte fa arrestare ex deputato alleato di Bolsonaro

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il presidente nazionale del Partito del lavoro brasiliano (Ptb), Roberto Jefferson, è stato arrestato stamani dalla polizia federale, su determinazione del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, con l'accusa di "attacchi alla democrazia".

Jefferson, alleato del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, era salito alle cronache nel 2005 per essere stato il primo a denunciare il cosiddetto 'Mensalao', lo schema di tangenti ai parlamentari, per ottenere voti favorevoli al governo, scoperto durante il primo mandato dell'ex capo dello Stato, Luiz Inacio Lula da Silva.

L'arresto di Jefferson è un nuovo capitolo della grave crisi istituzionale, tra potere esecutivo e potere giudiziario, che da settimane ha colpito il Brasile, oltre a rappresentare una evidente offensiva della magistratura in particolare nei confronti di Bolsonaro e dei suoi sostenitori, per quelli che lo stesso de Moraes ha definito "discorsi criminali di odio contro le istituzioni democratiche e le elezioni".

Secondo alcuni osservatori, tuttavia, la Corte suprema, con le ultime decisioni, starebbe oltrepassando le sue funzioni e agendo da "tribunale inquisitorio". (ANSA).