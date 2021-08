Vaccini: Brasile, Senato revoca il segreto sul caso Covaxin

(ANSA) - BRASILIA, 12 AGO - In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia, istituita presso il Senato, ha revocato il segreto decretato dal governo su un contratto di circa 300 milioni di dollari per l'acquisto di 30 milioni di vaccini Covaxin dal laboratorio indiano Bharat Biotech.

Due mesi fa, un funzionario del ministero della Salute, Luis Ricardo Miranda, aveva riferito alla Cpi di aver subito "pressioni" per autorizzare l'acquisto, nonostante le evidenti irregolarità. Miranda e suo fratello, il deputato Luis Claudio Miranda, hanno testimoniato davanti alla Cpi sostenendo di aver denunciato le irregolarità al presidente, Jair Bolsonaro, il quale tuttavia non avrebbe preso provvedimenti immediati per rescindere il contratto.

In base alle accuse, tale accordo commerciale sarebbe avvenuto nello stesso momento in cui il governo stava ritardando la firma di un contratto diretto con il laboratorio americano Pfizer.

Il caso è tornato di attualità oggi presso la Cpi, dove è stato ascoltato il capogruppo del governo alla Camera, Ricardo Barros.

La sessione, iniziata con forti tensioni tra maggioranza e opposizione, è stata nel frattempo interrotta. (ANSA).