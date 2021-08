Brasile: Bolsonaro riprende tour in moto con simpatizzanti

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Dopo una settimana di tensioni istituzionali il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha guidato altre due sfilate di motociclisti nel fine settimana.

La prima, sabato, a Florianopolis, capitale dello Stato meridionale di Santa Catarina. La seconda ieri, a Brasilia, in occasione della Festa del papà.

Con quest'ultimo, sono già otto le 'motociata' (tour in motocicletta) realizzate finora dal capo dello Stato su convocazione dei suoi sostenitori via social.

Secondo la tv di Santa Catarina, Canal Ideal, a Florianopolis c'erano circa 25 mila centauri ad accompagnare Bolsonaro.

Anche in queste occasioni, il leader di estrema destra è tornato a criticare l'attuale sistema elettorale.

Bolsonaro - in cerca di un secondo mandato nel 2022, nonostante alcuni sondaggi lo vedano in calo di consensi - chiede che le urne elettroniche, in vigore dal 1996, stampino una ricevuta dei voti in modo che possano essere fisicamente contati per evitare possibili brogli. Una presa di posizione che i suoi simpatizzanti stanno difendendo con varie manifestazioni di piazza in varie città, molto affollate e frequenti negli ultimi mesi. (ANSA).