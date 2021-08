ANSA/Fake news su elezioni, Bolsonaro finisce sotto inchiesta

(di Leonardo Cioni) (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 AGO - Tensione alle stelle tra potere esecutivo e potere giudiziario in Brasile: la Corte suprema ha deciso di indagare Jair Bolsonaro per "abuso di potere politico ed economico", in seguito ai ripetuti attacchi al sistema elettorale, e il presidente della Repubblica, secondo cui l'inchiesta a suo carico "non ha fondamento giuridico", ora minaccia di agire "al di fuori della Costituzione".

La risposta della magistratura alle provocazioni del leader di estrema destra è scattata all'inizio della settimana, quando il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha approvato all'unanimità l'apertura di un'inchiesta amministrativa contro Bolsonaro per i continui attacchi alla legittimità delle elezioni.

Ieri invece è stato il turno del giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, il quale ha incluso il nome del capo dello Stato nel "processo sulle fake news" di cui è relatore e che indaga su uno schema di diffusione di notizie false, da parte dei sostenitori del presidente, per screditare gli avversari del governo.

La reazione di Bolsonaro non si è fatta attendere: il giudice "Alexandre de Moraes ha aperto un'inchiesta basata sulla menzogna accusandomi di essere un bugiardo: è un'accusa molto grave, tanto più che l'inchiesta non ha fondamento giuridico", ha tuonato il presidente, che ha rincarato la dose, in tono minaccioso: "Questo tipo di indagine è prevista dalla Costituzione? No. Quindi anche l'antidoto non si trova tra le quattro righe della Costituzione".

Bolsonaro ha affermato varie volte che il prossimo anno non si potranno svolgere le elezioni presidenziali se l'attuale sistema di voto con urna elettronica non sarà modificato in favore del voto stampato, a suo dire più sicuro ed efficace, per evitare brogli. La tesi è stata abbracciata da decine di migliaia di suoi simpatizzanti, che anche domenica scorsa si sono riversati nelle piazze di numerose città per ribadire il loro sostegno all'ex capitano dell'esercito.

Le opposizioni però accusano Bolsonaro di voler "incendiare il Paese" e di non aver finora prodotto alcuna prova sulle presunte frodi elettorali. Il Tse a sua volta ha garantito che il meccanismo del voto elettronico, in vigore dal 1996, è "sicuro".

Ma il presidente si dice convinto di una cospirazione nei suoi confronti, guidata proprio dal presidente del Tse, giudice Luis Barros, per "favorire" il suo avversario, l'ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), in vista delle elezioni del 2022. E per cercare di convincere l'opinione pubblica ha da ultimo presentato un'inchiesta della polizia federale, secondo cui il Tse ammette di aver subito l'invasione di un pirata informatico nell'aprile del 2018. Nell'occasione, l'hacker avrebbe avuto accesso al codice sorgente dell'urna per il voto elettronico. Per Bolsonaro questa sarebbe la prova che anche le elezioni di ottobre 2018, da lui vinte solo al ballottaggio, potrebbero essere state truccate. (ANSA).