Brasile: Bolsonaro riceve nipote di gerarca nazista,critiche

(ANSA) - BRASILIA, 03 AGO - Il senatore dell'opposizione, Omar Aziz, oggi ha ripudiato l'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e la deputata tedesca, Beatrix von Storch, leader del partito di estrema destra Alternativa per la Germania e nipote del gerarca nazista Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro delle finanze del Terzo Reich.

"Non possiamo permettere questo, non il nazismo", ha detto Aziz, membro del Partito socialdemocratico (di centro), nonché presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia.

"Il presidente ha ricevuto una deputata nazista, così offendendo la Costituzione brasiliana, la democrazia, l'Olocausto e l'esercito brasiliano, che ha combattuto contro il nazismo" nella seconda guerra mondiale, ha aggiunto il senatore.

Bolsonaro due settimane fa ha ricevuto a Brasilia la deputata tedesca. Il leader di estrema destra ha riconosciuto di averla incontrata, sostenendo che la deputata non può essere discriminata a causa del passato di suo nonno.

Entità ebraiche brasiliane, come il Museo dell'Olocausto e gli Ebrei per la democrazia, hanno però denunciato come inopportuna la visita di Von Storch a Brasilia. (ANSA).