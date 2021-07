Covid: il Brasile vaccinerà gli adolescenti tra 12 e 17 anni

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il Brasile inizierà a vaccinare contro il Covid-19 gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, dopo che l'intera popolazione di età pari o superiore a 18 anni avrà ricevuto almeno una dose di vaccino. L'informazione è contenuta in un comunicato firmato dal ministero della Salute, dal Consiglio dei segretari statali alla sanità (Conass) e dal Consiglio dei segretari comunali alla sanità (Conasems).

Il presidente del Conass, Carlos Lula, ha stimato che la prima dose verrà somministrata a tutti i brasiliani adulti entro un periodo da tre a cinque settimane, tra la fine di agosto e settembre.

Non è stato comunicato quale vaccino riceveranno gli adolescenti. A giugno, Pfizer ha ricevuto dall'Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria (Anvisa) l'autorizzazione a vaccinare gli adolescenti a partire dai 12 anni. (ANSA).