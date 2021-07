Paraguay: sequestro record di 36 tonnellate di marijuana

(ANSA) - ASUNCION, 26 LUG - Un reparto della squadra operativa congiunta dell'esercito del Paraguay ha annunciato il sequestro, a seguito di un pattugliamento aereo, di un carico di 36 tonnellate di marijuana. Lo riferisce il quotidiano ABC Color di Asuncion.

Fonti militari hanno indicato al giornale che l'operazione di sequestro, realizzata sabato in una fattoria vicino a Paso Barreto, nel dipartimento di Concepción, rappresenta un record per questa specifica droga nella storia del contrasto del narcotraffico in Paraguay.

Il carico, che apparentemente doveva essere trasferito in Brasile, batte il precedente primato di sette anni fa quando nella località di Capitan Bado furono sequestrate 26 tonnellate di marijuana. (ANSA).