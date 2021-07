Onu, 'a Cuba uso eccessivo forza, liberare i detenuti'

(ANSA) - GINEVRA, 16 LUG - Preoccupazione dell'Onu per "l'uso eccessivo della forza a Cuba" e un appello per la liberazione di "tutti coloro che sono stati arrestati per aver esercitato i loro diritti". A lanciarlo è stata Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet.

"Sono molto preoccupata", ha detto, per le notizie "sull'uso eccessivo della forza contro i manifestanti a Cuba e l'arresto di un gran numero di persone, tra cui diversi giornalisti".

E ha chiesto che venga "prontamente rilasciato" chi è detenuto. (ANSA).