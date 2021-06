Vaccini: il Brasile riceve un milione di dosi di CoronaVac

(ANSA) - BRASILIA, 30 GIU - Il Brasile ha ricevuto un milione di dosi di vaccini CoronaVac contro il coronavirus del laboratorio cinese Sinovac, che si aggiungono a una spedizione arrivata sabato scorso e contenente seimila litri di forniture per la produzione in loco.

I farmaci saranno consegnati al Piano nazionale di immunizzazione, nell'ambito del quale sono già stati vaccinati 72,5 milioni di brasiliani.

Allo stesso tempo, anche il laboratorio statunitense Pfizer ha annunciato che questa settimana arriveranno in Brasile 2,4 milioni di dosi, che si sommano ai 13 milioni già spediti da fine aprile ad oggi.

Finora, nel Paese di 212 milioni di abitanti, 72,5 milioni di brasiliani sono stati vaccinati con i farmaci CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Di questo totale, 25,9 milioni hanno già ricevuto entrambe le dosi o la dose unica nel caso di Janssen. (ANSA).