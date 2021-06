Vaccini: Brasile, nuova denuncia di tangenti contro governo

(ANSA) - BRASILIA, 30 GIU - Il quotidiano Folha de S. Paulo oggi ha pubblicato un'intervista al rappresentante di un'azienda farmaceutica che ha denunciato di aver ricevuto l'offerta di una tangente da 400 milioni di dollari da parte di un funzionario del ministero della Salute per acquistare i vaccini AstraZeneca.

"Il direttore della Logistica del ministero della Salute, Roberto Ferreira Dias, mi ha offerto una mazzetta" per l'acquisto dei vaccini di Oxford prodotti dal laboratorio britannico AstraZeneca, ha dichiarato al giornale il rappresentante dell'impresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti.

La proposta sarebbe avvenuta durante una cena tenutasi il 25 febbraio in un centro commerciale di Brasilia, quando a capo del ministero della Salute c'era il generale Eduardo Pazuello.

La notte scorsa, il ministero della Salute, ora guidato da Marcelo Queiroga, ha annunciato di aver licenziato Ferreira Dias.

Le nuove accuse di corruzione si aggiungono al caso riguardante le presunte irregolarità emerse in un contratto per l'acquisto di 20 milioni di dosi del vaccino indiano Covaxin, per il quale tre senatori di opposizione hanno chiesto l'apertura di un'inchiesta nei confronti del presidente Jair Bolsonaro. (ANSA).