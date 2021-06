Covid: Brasile, a San Paolo riprendono vaccinazioni 40enni

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 GIU - Il Comune di San Paolo, in Brasile, oggi ha iniziato a immunizzare i 44enni, dopo aver sospeso le vaccinazioni la scorsa settimana. Il segretario comunale alla Sanità, Edson Aparecido, ha riferito che "questo martedì sarà vaccinato" chi ha tra i 44 e i 45 anni, mentre mercoledì toccherà a quelli tra i 42 e i 43.

San Paolo, capitale dell'omonimo Stato, è la città più popolosa del Paese, con 12 milioni di abitanti.

Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha accusato il governo del presidente Jair Bolsonaro per la "discontinuità" nella distribuzione dei vaccini agli Stati, che sono responsabili dell'invio ai Comuni.

Oggi il governo di San Paolo ha iniziato a distribuire 750 mila dosi di vari vaccini nei municipi dell'intero Stato. Sempre oggi è inoltre previsto l'arrivo di un milione di dosi del vaccino cinese CoronaVac, che saranno destinate al Piano nazionale di immunizzazione.

Finora 71,3 milioni di brasiliani sono stati vaccinati in tutti gli Stati, di cui 25,6 milioni completamente immunizzati dopo aver ricevuto le due dosi dei vaccini AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac, o l'unica dose da Janssen. (ANSA).