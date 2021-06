Covid: caso vaccino indiano, Bolsonaro respinge le accuse

(ANSA) - BRASILIA, 28 GIU - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha respinto oggi le accuse sulla presunta corruzione in un contratto per l'acquisto di 20 milioni di vaccini indiani Covaxin.

Venerdì scorso, il deputato Ricardo Claudio Miranda ha testimoniato davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia, istituita al Senato. Qui il parlamentare ha dichiarato di aver incontrato il capo dello Stato a Brasilia il 20 marzo, occasione in cui lo avrebbe informato su presunte irregolarità nell'acquisto di vaccini.

Bolsonaro ha ammesso che questo incontro ha avuto luogo, ma ha declinato ogni responsabilità per eventuali anomalie.

"Da me viene ogni tipo di persone, ricevo tutti, non sapevo nemmeno come fossero stati i negoziati per il Covaxin. Ci sono 22 ministeri, non posso sapere cosa succede in ognuno", ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica. (ANSA).