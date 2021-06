Brasile: serial killer ucciso per aver resistito all'arresto

(ANSA) - BRASILIA, 28 GIU - Sarebbe morto poco dopo la cattura il serial killer Lazaro Barbosa, arrestato oggi in Brasile dopo 20 giorni di incessanti ricerche: lo hanno riferito fonti della polizia alla radio Cbn e al portale di notizie Metropoles.

Il fuggitivo, per non farsi prendere, avrebbe sparato agli agenti, che avrebbero risposto al fuoco ferendolo gravemente.

La sparatoria è avvenuta in una zona rurale nei pressi del comune di Aguas Lindas, nell'entroterra di Goias, Stato nel centro-ovest del Brasile.

Barbosa è stato latitante per quasi tre settimane, mimetizzandosi nella "boscaglia" e dormendo di nascosto in alcune fattorie che incontrava durante la sua fuga, iniziata dopo aver sterminato i quattro membri di una famiglia alla periferia di Brasilia.

Circa 270 agenti hanno partecipato alla caccia all'uomo, che avrebbe usato riti satanici nell'esecuzione delle sue vittime.

(ANSA).