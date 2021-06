Brasile: dopo 20 giorni di caccia, arrestato serial killer

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 GIU - Dopo 20 giorni di ricerche, la polizia di Goias, in Brasile, ha arrestato oggi il serial killer Lazaro Barbosa, accusato di aver ucciso i quattro componenti di una famiglia nella cittadina di Ceilandia, vicino a Brasilia: ad annunciarlo è stato il governatore di Goias, Ronaldo Caiado.

"Come avevamo previsto, era solo una questione di tempo prima che la nostra polizia, la più preparata del Paese, catturasse l'assassino Lazaro Barbosa", ha scritto sui social Caiado, congratulandosi con le forze dell'ordine.

Barbosa, di 32 anni, per quasi tre settimane ha dato del filo da torcere a centinaia di agenti che lo stavano braccando, nascondendosi in una regione particolarmente boschiva dove è riuscito a confondere persino i cani antidroga facendo perdere le tracce. Alle ricerche hanno poi partecipato anche soldati della Guardia nazionale, inviati dal presidente Jair Bolsonaro.

Fuggito dopo aver massacrato a coltellate una intera famiglia, l'uomo - che secondo gli inquirenti era anche dedito ai riti satanici - ha quindi sequestrato un'altra famiglia, stavolta di tre componenti. Questi ultimi sarebbero però riusciti a liberarsi approfittando di una sparatoria tra l'assassino e la polizia. (ANSA).