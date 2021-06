Colombia: elicottero presidente Duque colpito da proiettili

(ANSA) - BOGOTA, 26 GIU - L'elicottero presidenziale colombiano su cui viaggiavano il presidente Iván Duque, i ministri della Difesa e degli Interni, il governatore del dipartimento del Norte de Santander e alcuni membri di equipaggio, è stato colpito da almeno sei proiettili in varie parti, per fortuna non vitali. E' quanto mostra un video di oltre un minuto distribuito ai media dall'ufficio stampa presidenziale riguardante il velivolo, un Sikorsky (Lockheed Martin) BlackHawk UH-60L di matricola FAC 0007. Come presidente, ha assicurato Duque in un video pervenuto ai media, "non sospenderò neppure per un giorno la lotta contro le bande criminali, il narcotraffico e il terrorismo". (ANSA).