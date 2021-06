Colombia: attentato Duque, taglia di 667.000 euro su autori

(ANSA) - BOGOTA, 26 GIU - Il ministro della Difesa colombiano Diego Molano ha annunciato oggi che il governo è disposto a pagare fino a 3000 milioni di pesos (circa 667.000 euro) a chiunque dia informazioni atte a catturare i responsabili dell'attacco di ieri all'elicottero blindato del presidente della Repubblica, Iván Duque, che stava per atterrare all'aeroporto di Cúcuta, nel nord del Paese. Lo riferisce Blu Radio di Bogotà.

L'elicottero, aggiunge l'emittente, era un Sikorsky UH-60 Black Hawk dell'aeronautica colombiana (FAC), ed ha ricevuto sei colpi di proiettile in quello che il capo dello Stato ha definito "un attacco codardo", che però non ha causato danni alle persone a bordo fra cui, oltre a Duque, i ministri della Difesa e degli Interni, e il governatore del Dipartimento del Norte de Santander.

"Offriamo una ricompensa fino a 3.000 milioni di pesos", ha confermato Molano via Twitter", sollecitando "l'unione dei colombiani con la forza pubblica per sconfiggere insieme il terrorismo". (ANSA).