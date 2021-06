Covid: Brasile, la media dei morti è la più alta da aprile

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il Brasile ha registrato la più alta media giornaliera di morti per coronavirus da aprile, poco dopo aver superato il mezzo milione di morti, mentre il numero di contagiati si avvicina ai 18 milioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 1.050 decessi, portando il numero totale dall'inizio della pandemia a 501.918.

La media mobile degli ultimi sette giorni è stata di 2.063 decessi al giorno, la più alta dal 1 aprile.

Il gigante sudamericano, di oltre 212 milioni di abitanti, sabato ha superato il mezzo milione di morti, in un quadro epidemiologico grave che, per alcuni ricercatori, si sta dirigendo verso una possibile terza ondata.

Il numero totale dei contagi ha raggiunto i 17.926.393, inclusi i 45.348 di ieri, con una media di 73.200 casi al giorno nell'ultima settimana, in aumento del 17% rispetto a 14 giorni fa. (ANSA).