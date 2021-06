Perù: Osa, nessuna grave irregolarità nel voto

(ANSA) - LIMA, 11 GIU - La delegazione di osservatori dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) incaricata di vigilare sulle recenti elezioni in Perù, ha dichiarato di non avere individuato alcuna "grave irregolarità" nello svolgimento della consultazione che ha definito "positiva", mentre le autorità hanno iniziato la revisione di decine di migliaia di schede su richiesta della candidata populista di destra Keiko Fujimori. Secondo l'ultimo conteggio sarebbe stata battuta dal candidato comunista Pedro Castillo per 60.000 voti, ma ha contestato questo risultato.

"La missione non ha rilevato gravi irregolarità", indica il rapporto preliminare della missione che saluta un "processo elettorale positivo, in cui si sono registrati miglioramenti sostanziali tra il primo e il secondo turno". In assenza di un risultato ufficiale, la tensione sale nel Paese andino cinque giorni dopo il secondo turno, e il presidente ad interim, Francisco Sagasti, ha lanciato un appello alla "calma" a tutte le parti in causa. (ANSA).