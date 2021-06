Tlc: memorandum d'intesa tra Enel, Leonardo e Tim in Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 09 GIU - È stato firmato oggi, presso l'ambasciata d'Italia a Brasilia, un memorandum di intesa fra Enel X Brasil, Leonardo Brasil e Tim Brasil, tre fra le più importanti società italiane in Brasile.

L'accordo è stato siglato alla presenza, tra gli altri, dell'ambasciatore italiano, Francesco Azzarello, e del ministro di Scienza, Tecnologia e Innovazione brasiliano, Marcos Pontes.

Erano presenti il country manager di Enel, Nicola Cotugno, il presidente di Leonardo Brasil, Francesco Moliterni, e l'amministratore delegato di Tim Brasil, Pietro Labriola.

Il memorandum - precisa l'ambasciata d'Italia a Brasilia in una nota - formalizza l'impegno delle tre società ad offrire soluzioni congiunte per un modello integrato di città "Smart, Intelligent, Safe and Resilient", adattato alle esigenze individuali delle realtà cui vanno applicate. Ciascuna azienda svilupperà ed offrirà un insieme di servizi "e-city, e-home, e-mobility, e-industry" e finanziari digitali, rafforzando la protezione e la sicurezza di città, abitazioni ed industrie.

Un primo esperimento è già in atto a Maricà, nello Stato di Rio de Janeiro, con l'obiettivo di trasformare la città in un "laboratorio vivente". (ANSA).