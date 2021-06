Covid: Brasile, vaccinazione massa in residenti isola a Rio

(ANSA) - SAN PAOLO, 09 GIU - Visto il successo ottenuto dalla vaccinazione di massa a Serrana, nell'entroterra di San Paolo, il Brasile ha deciso di condurre un esperimento analogo anche sui residenti dell'Isola di Paquetà, che si trova nella Baia di Guanabara, nel Comune di Rio de Janeiro.

Qui, il 20 giugno, saranno immunizzati le persone età superiore ai 18 anni, in base a un progetto sviluppato dalla segreteria municipale alla Salute in collaborazione con la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz).

L'intenzione è quella di valutare gli effetti dell'immunizzazione su larga scala nella popolazione locale.

Paquetà ha 4.180 abitanti, di cui 3.530 maggiorenni. Prima della vaccinazione di massa del 20, i residenti saranno sottoposti a un esame sierologico, che verrà ripetuto per tutta la durata dell'indagine.

Una ricerca simile era stata condotta nei mesi scorsi nella città di Serrana, dove, secondo le autorità locali, "dopo aver raggiunto la percentuale del 75% della popolazione vaccinata, il comune, con 45mila abitanti, ha presentato una significativa riduzione di nuovi casi e decessi da Covid-19". (ANSA).