Covid: niente obbligo di vaccini per giocatori Coppa America

(ANSA) - BRASILIA, 08 GIU - Il governo brasiliano ha reso noto che non obbligherà a vaccinarsi i giocatori delle dieci squadre che parteciperanno alla Coppa America, nonostante le critiche ricevute sul rischio rappresentato dalla realizzazione dell'evento in piena pandemia di coronavirus.

"Chi si è già immunizzato meglio così, ma non lo imporremo agli altri atleti, perché il vaccino potrebbe provocare una reazione e compromettere il ritmo dei giocatori", ha affermato il ministro della Salute, Marcelo Queiroga.

I calciatori saranno sottoposti a test ogni 48 ore, ha poi precisato Queiroga, che oggi sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia.

La scorsa settimana, il presidente della Repubblica,Jair Bolsonaro, aveva assicurato che il torneo sportivo si conformerà agli stessi protocolli sanitari applicati anche in altre competizioni.

La Coppa America inizierà domenica a Brasilia e si concluderà il 10 luglio a Rio de Janeiro, dove il Partito socialismo e libertà (Psol, di sinistra), di opposizione, ha presentato un'ingiunzione in tribunale per sospendere le partite in programma nella città. (ANSA).