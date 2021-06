Messico: presidente chiede che nel voto vinca la democrazia

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 06 GIU - Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha esclamato oggi "viva la democrazia!" dopo aver votato a Città del Messico nel quadro di elezioni di medio termine segnate fino all'ultimo da molteplici episodi di violenza costati la vita a 91 persone, fra cui 36 candidati.

All'uscita del seggio in compagnia della moglie Beatriz, il capo dello Stato si è soffermato per una decina di secondi con il pollice della mano destra in alto, ripetendo 'viva la democrazia!', e si è poii allontanato senza formulare dichiarazioni, nonostante che uno dei suoi assistenti si fosse avvicinato con un microfono.

Nel corso della giornata non si sono registrati episodi particolarmente violenti, ma solo una operazione di polizia che ha attratto l'attenzione dei media.

La polizia federale messicana ha arrestato alle 5 del mattino l'ex governatore dello Stato di Nayarit, Roberto Sandoval, e sua figlia Lidy Alejandra, accusati di operazioni con risorse di provenienza illecita.

Le elezioni odierne sono considerate le più importanti della storia per il numero di incarichi (19.000) da distribuire, riguardanti il rinnovo totale della Camera, 15 dei 32 governatori, 30 delle 32 assemblee legislative statali e i sindaci e consiglieri di 1.500 dei 2.500 comuni messicani.

I seggi saranno aperti alle 8 (le 15 italiane e si chiuderanno alle 18 (l'1 italiana di domani). (ANSA).