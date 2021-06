Colombia: 9 persone uccise in un nuovo massacro nel sud

(ANSA) - BOGOTA', 01 GIU - Le autorità della Colombia hanno riferito che nove persone sono state uccise ieri in un nuovo massacro avvenuto nel sud del Paese, nella zona del comune di Algeciras del dipartimento di Huila. Le cause e gli autori di questo delitto non sono stati identificati.

Secondo quanto riferito dall'Ufficio del difensore civico, il massacro è avvenuto alle 7 del mattino locali di ieri, quando alcuni individui armati sono entrati in una tenuta agricola nella località di Quebradón Sur e hanno ucciso otto uomini e una donna. "Esprimiamo il nostro dolore e la ferma condanna dell'omicidio di 9 persone a Huila", ha scritto l'ufficio su Twitter.

"A seguito delle informazioni di un omicidio collettivo nel luogo di Quebradón Sur, a un'ora dal comune di Algeciras, Huila, il ministro della Difesa Diego Molano ha inviato truppe dell'esercito affinché insieme a alla polizia e alla procura vengano verificati e indagati i fatti", ha dichiarato in un tweet il Ministero della Difesa colombiano.

L'ong colombiana Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) ha riportato che nella stessa tenuta "si sono già verificati due massacri lo scorso anno nei mesi di luglio e settembre con sette vittime, tra le quali due minori".

Secondo l'organizzazione, con questo crimine salgono a 41 i massacri registrati in Colombia nel 2021, in cui sono morte 158 persone. (ANSA).