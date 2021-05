Covid: brasiliani scendono in piazza contro Bolsonaro

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Decine di migliaia di brasiliani sono scesi in piazza ieri sera in segno di protesta contro la gestione della crisi da coronavirus da parte del presidente Jair Bolsonaro: secondo alcuni osservatori si è trattato della più grande manifestazione che il Paese abbia mai visto dall'inizio della pandemia. Lo riporta la Cnn.

In alcune delle principali città del Paese - tra cui San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia - i dimostranti hanno chiesto l'impeachment di Bolsonaro e un maggior accesso ai vaccini anti Covid. Finora, infatti, sono stati vaccinati solo circa 19 milioni di abitanti, pari al 9% della popolazione di oltre 210 milioni di abitanti.

Nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute, sono stati registrati 79.670 nuovi casi di contagio e 2.012 decessi provocati dalla malattia: finora il Brasile conta 16 milioni di infezioni, inclusi oltre 460mila decessi. (ANSA).