Vaccini: in arrivo in Brasile 4 milioni di dosi AstraZeneca

(ANSA) - BRASILIA, 21 MAG - Il Brasile ha annunciato l'arrivo di 4 milioni di vaccini AstraZeneca come parte della sua partecipazione all'accordo Covax Facility, mentre il governo cinese ha promesso di riprendere la spedizione delle forniture che era stata sospesa giorni fa.

"Siamo riusciti a recuperare 4 milioni di dosi che sarebbero dovute arrivare all'inizio dell'anno, comprendiamo che questo ritardo fa parte delle difficoltà globali", ha dichiarato il ministro della Salute, Marcelo Queiroga.

Il nuovo carico arriverà il mese prossimo e fa parte del "contratto governativo con l'alleanza Covax Facility che prevede 42,5 milioni di dosi entro la fine del 2021", ha aggiunto Queiroga.

Ieri intanto nel gigante sudamericano sono stati somministrati in una unica giornata 1.032.254 di dosi, portando il totale delle vaccinazioni realizzate finora a 61.306.903.

Sempre ieri l'ambasciatore della Cina a Brasilia, Yang Wanming, ha incontrato un gruppo di governatori ai quali ha annunciato la ripresa delle spedizioni delle materie prime per i vaccini entro i prossimi giorni. I due lotti in arrivo, secondo il diplomatico, serviranno a produrre 16,6 milioni di dosi dei vaccini CoronaVac e AstraZeneca. (ANSA).