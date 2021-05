Vaccini: Cile, da lunedì al via somministrazioni a under 30

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 21 MAG - Il governo del Cile ha annunciato che la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni per la popolazione sotto i 30 anni, nell'ambito della campagna di immunizzazione contro il coronavirus portata avanti nel Paese.

La sottosegretaria alla Sanità Pubblica, Paula Daza, ha sottolineato giovedì che durante questa settimana si stanno vaccinando i giovani tra i 30 ei 34 anni, mentre la prossima settimana - dal 24 al 30 maggio - sarà la volta dei giovani tra i 26 e i 29 anni, e dal 31 maggio al 6 giugno sarà il turno delle persone tra i 23 ei 25 anni.

Daza ha riferito che i ricoveri tra le persone di età inferiore ai 39 anni "sono rimasti stabili negli ultimi mesi, e oggi rappresentano il maggior numero di ricoveri in Unità di Terapia Intensiva". Per questo, ha chiesto ai giovani di "recarsi, quando sarà il loro turno, a vaccinarsi, e nel frattempo rispettare tutte le misure sanitarie".

Secondo l'ultimo bilancio disponibile aggiornato a giovedì, 9,4 milioni di persone sono già state vaccinate contro il coronavirus in Cile, di cui 7,6 milioni con una doppia dose. In base a questi dati, la campagna di immunizzazione ha raggiunto il 62,2% della popolazione target con una dose, e il 50,2% con due dosi.

Ieri, il Cile ha ricevuto due nuove spedizioni di 272.610 dosi di Pfizer-BioNTech e 331.200 dosi di AstraZeneca attraverso l'accordo Covax. Il ministro della Salute Enrique Paris ha riferito che questo fine settimana arriveranno nel Paese più di 2 milioni di vaccini Sinovac. (ANSA).