Pena morte: Usa, iniezione letale in Texas

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Il boia colpisce in Texas, dove è stata eseguita l'esecuzione di un uomo che aveva picchiato e ucciso la sua zia 83enne nel 1999. La famiglia della vittima aveva chiesto al governatore di non procedere con la condanna a morte. Quintin Jones, 41 anni, è deceduto in seguito ad un'iniezione letale nel penitenziario di Huntsville. (ANSA).