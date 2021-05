Omofobia: Brasile, militari imputati per offese sui social

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - In Brasile, 11 persone, tra cui sei poliziotti militari e un vigile del fuoco, sono state rinviate a giudizio per il reato di omofobia contro due agenti che hanno pubblicato una foto sui social baciando i loro rispettivi compagni. La foto dei baci è stata scattata durante una cerimonia svoltasi a Brasilia nel gennaio 2020.

La procura del Distretto Federale ha identificato e denunciato 11 persone per "aver praticato, indotto o incitato alla discriminazione o al pregiudizio su razza, colore, etnia, religione, origine, condizione di persona anziana o disabile, sesso, orientamento sessuale o identità di genere".

Poiché il reato è stato commesso attraverso i social la pena varia da due a cinque anni di reclusione più una multa. La procura vuole anche che gli imputati paghino un risarcimento per danni morali alle quattro vittime. (ANSA).