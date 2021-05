Bolsonaro, giro in moto e bagno di folla senza mascherina

(ANSA) - BRASILIA, 10 MAG - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ieri ha fatto un giro in moto a Brasilia per commemorare la festa della mamma. Nell'occasione, il capo dello Stato era accompagnato da centinaia di motociclisti, molti dei quali sventolavano la bandiera brasiliana, e dal ministro della Difesa, generale Walter Souza Braga Netto. Senza indossare la mascherina di protezione contro il coronavirus, Bolsonaro ha stretto mani e abbracciato diversi sostenitori.

"L'anno scorso abbiamo avuto un problema molto serio con la pandemia, ma a poco a poco lo stiamo superando", ha detto il presidente della Repubblica, ribadendo la sua contrarietà alle misure di confinamento come i lockdown.

"Potete essere certi che, come capo supremo delle Forze armate, il mio esercito non scenderà mai in piazza per costringere le persone a restare in casa", ha aggiunto Bolsonaro parlando a un folto gruppo di simpatizzanti. (ANSA).