Amazzonia: opposizioni, indagare il ministro dell'ambiente

(ANSA) - BRASILIA, 29 APR - Partiti dell'opposizione brasiliana - tra cui Partito dei lavoratori, Rete della sostenibilità, Partito socialismo e libertà e Verdi - hanno presentato al Congresso di Brasilia una richiesta per costituire una Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla condotta del ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, accusato di complicità con i gruppi che deforestano l'Amazzonia.

"Date le innumerevoli accuse di crimini ambientali commesse da Ricardo Salles e dal governo di Jair Bolsonaro, abbiamo presentato una richiesta alla Camera dei deputati per creare una Cpi", ha reso Alessandro Molon, parlamentare del Partito socialista brasiliano (Psb, di sinistra).

Molon ha citato il commissario della polizia federale, Alexandre Saraiva, secondo cui Salles farebbe parte di una "organizzazione criminale" collegata ai taglialegna illegali dell'Amazzonia.

Salles si è recato nello Stato di Amazonas dove avrebbe fatto pressioni a favore dei responsabili del disboscamento di 214mila metri cubi di legname del valore di circa 22 milioni di dollari, ha riferito Saraiva questa settimana in Parlamento. Dopo la denuncia, Saraiva è stato rimosso dalla carica di sovrintendente della polizia federale di Amazonas. (ANSA).