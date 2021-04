Covid: Brasile, ricoveri giù di quasi 27% in Stato S.Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 APR - Lo Stato di San Paolo, il più importante e popoloso del Brasile, nonché il primo per numero di morti e contagi da coronavirus, ha registrato nell'ultimo mese un calo del 26,9% dei ricoveri.

Questa domenica si sono avuti 22.319 pazienti ricoverati, di cui 10.556 in unità di terapia intensiva e 11.763 in reparti convenzionali, secondo i dati della segreteria statale alla Salute pubblica di San Paolo.

L'occupazione delle stanze per cure più complesse è stata del 79% in tutto lo Stato, mentre nell'area metropolitana della capitale è stata dell'80,7%.

Il calo dei livelli di ospedalizzazione ha portato il governo statale ad allentare alcune misure di confinamento sociale, dopo settimane di forti rigidità. Questo sabato, per esempio, sono così stati riaperti, seppure con restrizioni, ristoranti, bar, palestre e centri estetici. (ANSA).