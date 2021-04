Consolato Italia a S.Paolo sui social con video informativi

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 APR - Il consolato generale d'Italia a San Paolo ha lanciato sui social una serie di video informativi in ;;portoghese sui servizi a disposizione. Tra questi figurano il rilascio di passaporti, il riconoscimento della cittadinanza e l'aggiornamento dello stato civile.

"Un consolato delle dimensioni di San Paolo, che ha una domanda di oltre mezzo milione di utenti e un enorme bacino potenziale, ha la responsabilità di sensibilizzare gli utenti. Più gli utenti sono informati, più rapidamente possiamo fornire i servizi ", ha detto all'ANSA il console generale d'Italia a San Paolo, Filippo La Rosa.

I filmati spiegano, ad esempio, chi si deve registrare al consolato e il passo a passo per iscriversi all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Sono inoltre presenti, tra gli altri, due video esplicativi sul riconoscimento della cittadinanza.

"La consapevolezza dell'utente può essere raggiunta solo con informazioni precise. Vogliamo che la fonte sia il consolato di San Paolo, non gli intermediari o chi potrebbe non fornire informazioni complete e perfettamente corrette", ha aggiunto La Rosa. (ANSA).