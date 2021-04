Proteste a Buenos Aires contro nuove restrizioni anti Covid

(ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 18 APR - Diverse manifestazioni si sono svolte a Buenos Aires per protestare contro le nuove restrizioni imposte dal governo per arginare la pandemia di Covid-19.

Sventolando bandiere argentine e cantando slogan ostili al presidente Alberto Fernandez, i manifestanti hanno concentrato in particolare le loro proteste contro la sospensione per 15 giorni delle lezioni in presenza nelle scuole, che entreranno in vigore lunedì nella capitale e nelle sue periferie, epicentro del contagio.

"L'istruzione è essenziale", "No alla chiusura delle scuole", era scritto sugli striscioni dei manifestanti.

Le nuove restrizioni coinvolgono 15 milioni di persone su una popolazione nazionale di 45 milioni.

A Buenos Aires, le terapie intensive sono occupate al 74,3%, contro il 64,8% della media nazionale. Tra le restrizioni in atto, un coprifuoco notturno dalle 20:00 alle 6:00 ora locale, fino al 30 aprile.

Ieri l'Argentina ha registrato 19.119 nuovi casi e 80 morti, per un bilancio totale di oltre 2,6 milioni di contagi e 59.164 decessi. Ad oggi sono state vaccinate più di 6,2 milioni di persone, di cui 794.878 con la seconda dose. (ANSA-AFP).