Colombia: scontro esercito con dissidenti Farc, 15 morti

(ANSA) - BOGOTA, 17 APR - Uno scontro armato fra un reparto dell'esercito colombiano e guerriglieri appartenenti alla dissidenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) hanno avuto ieri nel dipartimento di Cauca un bilancio di 15 morti. Lo scrive il quotidiano El Tiempo di Bogotà.

Il bilancio è stato fornito nel corso di un incontro con i media dal ministro della Difesa, Diego Molano, il quale ha precisato che nell'incidente hanno perso la vita un militare della terza divisione dell'esercito e 14 guerriglieri del 'Frente Carlos Patiño'. Inoltre, ha aggiunto, altri sette soldati hanno riportato ferite di varia entità.

Molano ha poi indicato che dopo l'autobomba che i dissidenti delle Farc hanno collocato a Corinto, i vertici dell'esercito hanno deciso di rafforzare le operazioni contro il 'Fronte Carlos Patiño' in Cauca.

A fine marzo, infine, si erano registrati scontri fra la guerriglia e forze di sicurezza in località El Plateado, e secondo l'Ombudsman (Difensore del popolo) colombiano, almeno 2.000 persone sono state costrette ad abbandonare la zona per rifugiarsi nel municipio di Algeria. (ANSA).