Covid: Brasile supera soglia 1 milione vaccinati in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Per la prima volta dall'inizio delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Brasile, ieri il gigante sudamericano è riuscito a superare la soglia di oltre 1 milione di persone immunizzate nello stesso giorno: lo rendono noto i media locali.

Nel Paese di circa 215 milioni di abitanti, sono ormai più di 18 milioni le persone che hanno già ricevuto almeno la prima dose del vaccino per il coronavirus e oltre 5 milioni quelle a cui è stata somministrata anche la seconda dose.

Lo Stato dove si è vaccinato di più è San Paolo, il più popoloso del Brasile, con poco più del 10% dei residenti immunizzato. (ANSA).