Covid: Brasile supera soglia 1 milione vaccinati in 24 ore

Per la prima volta dall'inizio delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Brasile, ieri il gigante sudamericano è riuscito a superare la soglia di oltre 1 milione di persone immunizzate nello stesso giorno: lo rendono noto i media locali.

Nel Paese di circa 215 milioni di abitanti, duramente colpito dalla pandemia, sono ormai più di 18 milioni le persone che hanno già ricevuto almeno la prima dose del vaccino per il coronavirus e oltre 5 milioni quelle a cui è stata somministrata anche la seconda dose.

Lo Stato dove si è vaccinato di più è San Paolo, il più popoloso del Brasile, con poco più del 10% dei residenti immunizzato.

Ieri il Brasile ha registrato 3.769 morti di Covid-19 e 91.097 contagi in 24 ore. Il bilancio totale è salito a 325.284 vittime a fronte di 12.839.844 casi accertati.

Intanto il presidente, Jair Bolsonaro, ha affermato di non aver ancora deciso se farsi vaccinare o meno contro il Covid-19. Secondo lui, i leader dovrebbero dare la priorità alla popolazione ed essere gli ultimi a farsi vaccinare. "C'è una discussione attorno al fatto che mi vaccini o meno. Devo ancora decidere", ha detto il capo dello Stato durante una diretta sui social. "Dopo che l'ultimo brasiliano sarà stato vaccinato, se sarà rimasta una dose, allora deciderò se vaccinarmi o meno: questo è l'esempio che dovrebbe dare un leader", ha aggiunto Bolsonaro, che in passato ha escluso di doversi vaccinare per considerarsi già immunizzato dopo aver contratto a sua volta il coronavirus.