Covid: Perù, oggi al via lockdown nazionale

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il Perù entra oggi in lockdown totale per cercare di rallentare la diffusione del coronavirus: la misura - ha reso noto il governo, secondo quanto riporta la Cnn - rimarrà in vigore fino a Pasqua.

Il lockdown include un coprifuoco di 24 ore, il divieto di usare i mezzi privati, la sospensione dei collegamenti pubblici tra le città e la sospensione dei voli interni. Inoltre, una sola persona per nucleo familiare potrà uscire per gli acquisti ritenuti essenziali.

Secondo i conteggi della John Hopkins University, il Paese registra dall'inizio della pandemia un totale di 1.533.121 casi di contagio, inclusi almeno 51.635 decessi. (ANSA).