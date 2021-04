Covid: Brasile, procura chiede sospensione del divieto messe

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il procuratore generale della Repubblica brasiliano, Augusto Aras, ha presentato una richiesta alla Corte suprema di Brasilia per vietare ai governi statali di sospendere lo svolgimento di messe e altre attività religiose durante la pandemia di coronavirus.

La richiesta è stata inclusa in un'azione del Partito social-democratico (Psd, di centro) contro il decreto del governatore di San Paolo, Joao Doria, che vieta lo svolgimento delle funzioni religiose nello Stato a causa del Covid-19.

Aras chiede che l'eventuale sospensione del divieto venga estesa all'intero Paese e che vengano annullate tutte le misure simili a quelle del governo di San Paolo, rende noto il portale G1.

Secondo Aras, il decreto di Doria è incostituzionale perché non rispetta il diritto fondamentale alla libertà e religiosa e ai culti delle varie religioni. (ANSA).