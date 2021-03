Vaccini: Colombia autorizza siero Johnson & Johnson

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La Colombia ha autorizzato ieri l'uso di emergenza del vaccino anti Covid prodotto dalla Johnson & Johnson (J&J): lo ha reso noto l'agenzia nazionale della salute (INVIMA), secondo quanto riporta la Cnn.

Quello di J&J è il quarto vaccino che riceve il via libera per l'uso di emergenza nel Paese dopo Pfizer, AstraZeneca e Sinovac.

Fino a ieri il bilancio complessivo dei casi di contagio in Colombia era di 2.359.942, inclusi 62.519 morti. (ANSA).