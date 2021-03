Covid: Brasile cambia metodo calcolo e 'riduce' numero morti

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Colpo di scena nella compilazione dei dati sul Covid in Brasile: secondo Tv Globo e altri media locali, il ministero della Salute ha cambiato improvvisamente il sistema di raccolta degli aggiornamenti quotidiani, facendo drasticamente scendere il numero dei morti confermai per coronavirus.

Con la modifica, lo Stato di San Paolo, che ieri aveva registrato 1.021 morti, oggi avrebbe appena 281 decessi confermati nelle ultime 24 ore, il numero più basso per un mercoledì dal 17 febbraio e molto inferiore alla media registrata martedì, di 532 morti giornaliere.

Tra le richieste dal governo di Jair Bolsonaro per includere le vittime tra quelle ufficialmente provocate dalla pandemia, appare l'obbligo di comunicare il numero della tessera sanitaria, quello del codice fiscale, nonché di specificare se il paziente è brasiliano o straniero e se è già stato vaccinato contro il Covid-19.

La novità sta già avendo ripercussioni polemiche: il sottosegretario alla Sanità di Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, ha per esempio detto che i 20 nuovi decessi confermati nelle ultime 24 ore nel suo Stato non rappresentano "la realtà".

(ANSA).