Covid: governatore di San Paolo, Bolsonaro è uno psicopatico

(ANSA) - SAN PAOLO, 23 MAR - Duro attacco del governatore di San Paolo, Joao Doria, contro il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, da lui definito uno "psicopatico".

"Siamo in uno di quei tragici momenti della storia in cui milioni di persone pagano un prezzo alto per avere un leader psicopatico e sprovveduto a capo di una nazione", ha detto il governatore dello Stato più ricco e popoloso del gigante sudamericano.

Doria, probabile candidato del Partito socialdemocratico brasiliano (Psdb, di centro) alle presidenziali del 2022, è uno dei principali avversari politici del capo dello Stato.

Secondo il governatore, il Brasile avrebbe potuto evitare un numero elevato di vittime se il presidente "avesse agito con la responsabilità che la carica comporta". Bolsonaro ha fatto "errori incredibili, come intraprendere una disputa politica con i governatori che cercano di proteggere la popolazione", ha aggiunto Doria. (ANSA).