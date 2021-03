Covid: Brasile, oltre 1000 morti in 24 ore in Stato S.Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 23 MAR - Lo Stato di San Paolo, il più popoloso del Brasile, ha registrato 1.021 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo un bollettino epidemiologico diffuso dal governatore locale, Joao Doria. Si tratta del numero giornaliero più alto registrato a San Paolo dall'inizio della pandemia, che ha già causato oltre 68 mila vittime nello Stato.

Solo nove paesi al mondo, oltre allo stesso Brasile, hanno più morti di San Paolo in termini assoluti: sono Usa, Messico, India, Regno Unito, Italia, Russia, Francia, Germania e Spagna.

Il bilancio del martedì di solito include anche casi e decessi del fine settimana, ma i 1.021 morti confermati rappresentano un aumento del 50% rispetto ai 679 di sette giorni fa.

Lo Stato di San Paolo affronta la fase più critica dell'emergenza Covid, con attività non essenziali chiuse e il divieto di eventi religiosi e sportivi, tra le alte misure prese. (ANSA).