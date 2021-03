Covid: Cile, aumentano i territori in quarantena

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 19 MAR - Aumentano in Cile i territori in quarantena anti coronavirus, nella Regione metropolitana di Santiago e in altre città del Paese, a causa dell'incremento incontrollato dei contagi che sta colpendo duramente il sistema sanitario, nonostante proceda la campagna di vaccinazione di massa che ha visto oltre 5,4 milioni di persone immunizzate almeno con una dose.

Il Paese ha registrato finora 911.469 contagi con 21.988 morti. Le autorità hanno deciso che altri 24 comuni torneranno in una fase di isolamento a partire da domani, che andranno ad aggiungersi a 28 aree entrate in quarantena ieri.

Il ministro della Salute, Enrique Paris, ha invitato la popolazione a compiere uno sforzo ulteriore e a rispettare le misure. "Le cifre del comportamento del coronavirus rimangono alte e ciò si tradurrà in una maggiore occupazione dei letti (di ospedale) in futuro. Pertanto, vi chiediamo umilmente ma fortemente di mantenere le misure di isolamento, distanziamento fisico, uso della mascherina, lavaggio delle mani, rispetto delle misure e del coprifuoco", ha detto Paris.

Il ministro dell'Economia, Lucas Palacios, ha chiesto alle diverse associazioni di imprese di ridurre al minimo gli spostamenti dei propri dipendenti. "E' il momento di fare questo sforzo, soprattutto a marzo", ha esortato.

Le autorità sanitarie hanno annunciato che a partire dalla prossima settimana, saranno vaccinati i funzionari dei seggi per le elezioni del 10 e 11 aprile, nelle quali i cileni sceglieranno consiglieri, sindaci, governatori regionali e i membri della 'Convenzione costituente', l'organo incaricato di scrivere la nuova Costituzione del Paese.

Inoltre, inizierà l'immunizzazione dei genitori e i badanti di bambini minorenni che hanno malattie del sistema immunitario.

(ANSA).