Covid: Lula, Biden doni vaccini al Brasile o ai Paesi poveri

(ANSA) - BRASILIA, 18 MAR - L'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di donare vaccini al Brasile e suggerito di svolgere un vertice del G20 per affrontare la questione dell'immunizzazione nei Paesi poveri.

"So che gli Stati Uniti hanno troppi vaccini e che non li useranno, forse potrebbero donarli al Brasile o ad altri Paesi più poveri che non possono permetterseli", ha detto Lula in un'intervista a Cnn International riportata dal quotidiano Folha de S.Paulo.

"Lo chiedo al presidente Biden perché non credo nel mio governo, non potrei chiederlo a Donald Trump, ma Biden è una ventata di democrazia nel mondo", ha aggiunto l'ex capo di Stato.

Lula, che potrebbe correre contro Jair Bolsonaro alle presidenziali del 2022, essendo tornato eleggibile dopo l'annullamento delle sue condanne da parte della Corte suprema, ha scelto il tema dei vaccini per sancire il suo rientro alla politica attiva.

"Vorrei chiedere a Biden di convocare con urgenza una riunione del G20 per affrontare un unico problema: vaccino, vaccino, vaccino", ha aggiunto Lula. (ANSA).