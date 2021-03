Brasile: Lula, se mi proporranno candidatura non rifiuterò

(ANSA) - BRASILIA, 18 MAR - L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), che la settimana scorsa è tornato eleggibile dopo l'annullamento delle sue sentenze di condanna da parte della Corte suprema di Brasilia, si è detto disponibile a candidarsi alle presidenziali di ottobre 2022.

"Se, quando arriverà il momento di correre per le elezioni, il mio partito e gli alleati capiranno che posso essere candidato, ed io sarò in buona salute, vi assicuro che non rifiuterò l'invito", ha detto Lula in un'intervista a Cnn International riportata dal quotidiano Folha de S.Paulo. (ANSA).