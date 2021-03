Brasile: processi contro Lula rimessi da Curitiba a Brasilia

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il giudice titolare della 13/a Corte federale di Curitiba, Luiz Antonio Bonat, ha rimesso al Tribunale federale di Brasilia i processi riguardanti Luis Inacio Lula da Silva, mantenendo tuttavia il blocco dei beni dell'ex presidente del Brasile nelle cause su presunte irregolarità nell'acquisto del terreno per la costruzione dell'Istituto Lula: lo rende noto il portale di notizie Uol.

Secondo Bonat, sarà il nuovo giudice a dover decidere sui beni dell'ex capo dello Stato.

La rimessione dei processi segue la decisione del giudice della Corte suprema, Edson Fachin, che l'8 marzo ha annullato tutte le condanne di Lula da parte dei giudici di Curitiba nell'ambito dell'inchiesta 'Lava Jato'. Con la decisione, non ancora convalidata dalla plenaria della Corte suprema, Lula torna eleggibile e può candidarsi alla presidenza nel 2022.

(ANSA).